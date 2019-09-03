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لـ محامي السويس.. تعرف على موعد انطلاق الدورة الثانية بمعهد المحاماة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:09 م
معهد المحاماة
معهد المحاماة
حمادة خطاب
أعلنت نقابة محامي السويس، اليوم، عن انطلاق الدورة الثانية لمعهد المحاماة بالفرعية مطلع شهر أكتوبر المقبل بقاعة نادي المحامين فى النقابة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال أحمد إبراهيم، عضو النقابة، إن الدورة شهدت تسجيل ما يقرب من 100 محام ومحامية من مختلف الجزئيات، مشيرا إلى استمرار فتح باب الالتحاق بالدورة الثانية حتى اكتمال العدد المحدد، مضيفا أنه تم الاتفاق مع عدد من المحاضرين، وأساتذة القانون، وشيوخ المحامين لإلقاء المحاضرات بالمعهد.

يذكر أن اجتياز دورة معهد المحاماة يعد شرطا لنقل القيد من الجدول العام إلى الجدول الابتدائي، ويهدف المعهد لتنمية ثقافة المحامين القانونية والفكرية.

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