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فن

اديتها موس ورزقنا على الله.. شاهد تامر حسني في نيولوك

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:41 م
تامر حسنى
تامر حسنى
محمد بدران
نشر الفنان تامر حسنى، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر تامر حسنى في الصورة بلوك جديد ومختلف، حليق الرأس كما بدا بتسريحة شعر مختلفة، وعلق قائلًا: "حسيت في اول صورة نشرتها انى شبه نفسي في مسلسل ادم وعمر وسلمى 3 فاتجرأت أكتر وأديتها موس ورزقنا على الله عشان يبقى بس فيه اختلاف وتجديد مسائكم كله رضا".

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى أكتوبر المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

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