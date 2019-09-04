أعراض المرارة عند الاطفال .. اكتشفها مبكرا.. وهذا أفضل علاج

يعد حدوث مرض المرارة عند الاطفال من المشكلات الصحية الغير شائعة بشكل كبير مما يجعل الاهل لايستطيعوا التعرف على اعراض المرارة عند الاطفال فى حالة المعاناة منها لأنهم لايتوقعوا اصابة الطفل بها، مما يتسبب فى تأخر اكتشاف المرض وعدم علاج الطفل بشكل سريع.



والمرارة هى الجزء المسئول عن الاحتفاظ بالعصارة الصفراوية التى يفرزها الكبد من أجل استخدامها وقت اللزوم لمساعدة الجسم فى هضم الدهون ، وعند حدوث التهاب أو حصوة بها تبدأ اعراض المرارة فى الظهور عند الأطفال .



وتتشابه اعراض المرارة عند الاطفال مع بعض اعراض الامراض الاخرى مثل الصفرة وبرد المعدة لذا نقدم لكم فى هذا التقرير أهم اعراض المرارة عند الاطفال .



اعراض المرارة عند الاطفال

تظهر مجموعة من الاعراض على الطفال عند اصابتهم بالتهاب المرارة وهذا لايحدث فقط عند وجود الحصوة يداخل المرارة بل يمكن أن يكون سبب هذا المرض أيضًا العدوى أو الصدمات ، مثل الإصابة فى حادث سيارة.



ووفقا لما ذكره موقع " my health " تظهر مجموعة مختلفة من اعراض التهاب المرارة عند الاطفال ،وهى :

- وجود ألم ثابت وحاد في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

- يمكن أن ينتقل الألم في بعض الأحيان إلى الظهر أو إلى الكتف الأيمن.

- استمرار هذه الالام لأكثر من 6 ساعات.

- المعاناة من الغثيان أو القيء.

- ارتفاع شديد فى الحرارة و حمى



اعراض حصوة المرارة

حصوات المرارة هى رواسب صلبة غير طبيعية مصنوعة من الكوليسترول والأصباغ الصفراوية تستقر داخل المرارة.

السبب الدقيق لحصى المرارة غير واضح، ولكن يعتقد أنه يتشكل بسبب تغيرات في تكوين الصفراء بسبب عدم كفاية النظام الغذائي أو الدهون غير الطبيعية واستقلاب البيليروبين.



وقامت مستشفى نيكلوس للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية بتحديد مجموعة من الأعراض التى تمكن الآباء من اكتشاف اصابة الاطفال بـ حصوة المرارة ، وهى :

- ألم " شديد في بعض الأحيان "

- عسر الهضم وعدم القدرة على تناول الطعام

- الاسهال

- الشعور بالـ غثيان

- وجود قيء

- لون البول يتحول للداكن

- وجود تغير فى شكل البراز



ومن المعلومات المهمة التى يجب ان يكون الهل على دراية بها هى أن حصوات المرارة يمكن ان تسبب التهابات تهدد الحياة في القناة الصفراوية والتهابات حادة في البنكرياس والمرارة.



علاج المرارة عند الاطفال

يحدث التهاب المرارة عند الاطفال لاسباب كثيرة تدخل من ضمنها الحصوة والصدمات ويتم علاج التهاب المرارة بطرق متعددة منها الطبيعية و الجراحية.

بالنسبة للطرق الطبيعية لعلاج المرارة عند الاطفال فيجب الخضوع للطبيب واستشارة قبل بدء العلاج بها وتشمل اتباع نظام غذائى صحى خالى من الكوليستورل وتناول بعض الاعشاب التى تساعد فى علاج الالتهاب مثل الكركم و الشاى الاخضر.



هذا بجانب بعض الادوية والعقاقير الطبية التى يصفها الطبيب لعلاج الالتهابات فى المرارة و التخلص من الألم وتقليل التورم قبل إزالته، وقد يتم إعطاء الطفل السوائل والمضادات الحيوية من خلال الوريد، ويمكن أيضًا إعطاء طفلك دواءً للألم.



أما الطريقة الرئيسية لعلاج هذا المرض هي الجراحة لإزالة المرارة ويتم اجراءها حاليا بطريقة بسيطة جدا من خلال عمل بعض الفتحات الصغيرة فى البطن وبعد ذلك يتم استئصال المرارة بالمنظار ، ولكن هناك بعض الحالات التى تستوجب علاج مرارة الاطفال بالجراحة.



علاج حصوات المرارة عند الاطفال

إذا كان هناك ألم يرتبط بحصى المرارة ، تتم الإشارة إلى إزالة المرارة. إذا لم يكن هناك ألم ، فالجراحة ليست ضرورية عادة.

ومن طرق العلاج الاخرى التى تساعد الاطفال المرضى او المعرضين للمرض فى النجاة منه ، هى : علاج المرارة من خلال اتباع نظام غذائي وأدوية ، ولكن هذا لاينجح فى كل الحالات.