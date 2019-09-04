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فن

أحمد عز يكمل تصوير فيلم العارف في السعودية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:22 ص
أحمد عز
أحمد عز
آيه عاطف
يعود الفنان أحمد عز، مطلع الأسبوع المقبل من دولة بلغاريا بعد قضائه فترة تقترب من 20 يوما، قام فيهم بتصوير المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد "العارف"، ويتوجه بعدها إلي المملكة العربية السعودية لتصوير مشاهد خارجية هناك. 

ومن المقرر طرح فيلم "العارف"، فى جميع دور العرض خلال الفترة المقبلة، والعمل من إنتاج "سينرجى فيلمز"، حيث جمعت مشاهد الأكشن فى دولة بلغاريا كل من أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص، وينضم النجم محمود حميدة إلى العمل خلال الأيام المقبلة.

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر.

من ناحية أخرى يعرض حاليًا للنجم أحمد عز فيلم "ولاد رزق 2" محققًا نجاحا كبيرا وإيرادات عالية فى شباك التذاكر، ويشارك فى بطولته النجوم عمرو يوسف، ريم مصطفى، غادة عادل، أحمد داوود، أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، خالد الصاوى، باسم سمرة، وأخرون تأليف صلاح الجيهنى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى والطاهر برودكشن.

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