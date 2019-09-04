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حوادث

يتاجران في الهيرويين.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالصف.. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:11 م
مصرع إثنين من العناصر
مصرع إثنين من العناصر الإجرامية
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفًا ومنعًا وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون.

أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بتردد شخصين (بدون عمل، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) على المنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة الصف (بمحافظة الجيزة) والاتجار فى المواد المخدرة وتحديدًا مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمكان إختبائهما بالمكان المشار إليه، بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعار العنصران الإجراميان وصول القوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعهما وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – خزينة بداخلها 14 طلقة آلية – خزينة بداخلها 15 طلقة آلية – طبنجة عيار 9مم – 7 طلقات من ذات العيار – 3 ميزان حساس – 300 جرام لمسحوق الهيروين المخدر– 7 هواتف محمولة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية – كمية من فوارغ الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يتاجران في الهيرويين.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالصف.. صور
يتاجران في الهيرويين.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالصف.. صور

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