بسبب أمنية الابنة.. قصة مأساة غرق زوجين أمام طفليهما في غدير البنات بالطائف

تمنت "تالين" رؤية البحر، وتطلعت لزيارته حتى أصبح شغفا لها، وتكرر طلبها من والدها لرؤية المياه، فما كان منه إلا أن قام بتلبية رغبتها، واصطحب أسرته الصغيرة إلى زيارة غدير البنات بالطائف، لترى الطفلة الماء أخيرا، وبدلا من أن يصبح اليوم مبهجا لها ، بات المكان كابوسا في حياتها، ودعت به أعز شخصين لها في الوجود، ليغدر غدير البنات بالطائف بالأسرة اليمينة، ويخلف ضحيتين لأسرة خرجت للتنزه.







حادث غدير البنات بالطائف

لحظات حزن وأسى، عاشها أهالي المملكة العربية السعودية، بعد إعلان حادث غدير البنات بالطائف، والعثور على طفلين أمام الغدير، شهدا أسوا واقعة قد تمر عليهما يوما، فقدا في لحظة واحدة والديهما في حادث مأساوي أبكى السعوديين جميعا.



وعلى مدار 18 ساعة، لم تتوقف عمليات البحث في غدير البنات بالطائف، بحثا عن المفقودين، حتى تمكن الدفاع المدني، بعد تدخل فرق الإنقاذ والفرق التطوعية، من العثور على زوجين يمنيين، ابتلعهما الغدير حتى أودى بحياتهما.



العثور على ضحايا حادث الغدير بالطائف



بدأت القصة بعد سماع شابين صرخات طفلين في محيط غدير البنات بالطائف، وقاما بإبلاغ الجهات المختصة التي بدأت في البحث بالمكان، وتم العثور على حذاء سيدة ومتعلقاتها بالقرب من غدير البنات، لتبدأ فرق الإنقاذ مهمتها في البحث داخل المياه وتقفي أثر تلك المتعلقات، وبعد ساعات تم العثور على جثة رجل وسيدة، تبين بعد ذلك أنهما زوجان يمينان.



لحظات حزن وأسى، عاشها أهالي المملكة العربية السعودية، بعد إعلان، والعثور على طفلين أمام الغدير، شهدا أسوا واقعة قد تمر عليهما يوما، فقدا في لحظة واحدة والديهما في حادث مأساوي أبكى السعوديين جميعا.وعلى مدار 18 ساعة، لم تتوقف عمليات البحث في، بحثا عن المفقودين، حتى تمكن الدفاع المدني، بعد تدخل فرق الإنقاذ والفرق التطوعية، من العثور على زوجين يمنيين، ابتلعهما الغدير حتى أودى بحياتهما.بدأت القصة بعد سماع شابين صرخات طفلين في محيط، وقاما بإبلاغ الجهات المختصة التي بدأت في البحث بالمكان، وتم العثور على حذاء سيدة ومتعلقاتها بالقرب من غدير البنات، لتبدأ فرق الإنقاذ مهمتها في البحث داخل المياه وتقفي أثر تلك المتعلقات، وبعد ساعات تم العثور على جثة رجل وسيدة، تبين بعد ذلك أنهما زوجان يمينان.

تفاصيل حادث غدير البنات بالطائف

وكشفت وسائل الإعلام السعودية، عن تفاصيل حادثة غدير البنات بالطائف، التي أودت بحياة زوجين، تبين أنهما من أسرة يمنية مقيمة في الطائف، ويعمل الأب في أحد محلات الملابس هناك منذ عشر سنوات، وتزوج منذ أربعة أعوام فقط، رزق بمولودين، تالين وعبد الله.



وأكد شقيق ضحية غدير البنات بالطائف، على أن الأب أصر على اصطحاب ابنته التي رغبت مرارا وتكرارا في رؤية البحر، فقام بترتيب زيارة إلى غدير البنات بالطائف على قدر استطاعته، كبديل عن البحر، وتبين من "سناب شات" الزوج أنه اقترب من الماء لالتقاط بعض الصور، وكشفت التحريات أنه انزلق أثناء اقترابه من الغدير، وقامت الزوجة بوضع طفليها في السيارة، وذهبت لمساعدة زوجها، حتى تبعته غرقا، وابتلعتهما المياه حتى فارقا الحياة.



أمنية الزوجة قبل حادث غدير البنات بالطائف

"إذا مُت إن شاء لله أموت أنا وهاشم معًا"، قالتها الزوجة وتمنتها حتى ماتت برفقة زوجها غرقا في غدير البنات بالطائف، وتبين من الطب الشرعي أن الزوج سبق بالوفاة ثم لحقته الزوجة، بعد نزهة عائلية رغبتها الأسرة، وحضرت عدتها وفرشتها، لتنتهي النزهة بمأساة.



وكشفت وسائل الإعلام السعودية، عن تفاصيل، التي أودت بحياة زوجين، تبين أنهما من أسرة يمنية مقيمة في الطائف، ويعمل الأب في أحد محلات الملابس هناك منذ عشر سنوات، وتزوج منذ أربعة أعوام فقط، رزق بمولودين، تالين وعبد الله.وأكد شقيق ضحية، على أن الأب أصر على اصطحاب ابنته التي رغبت مرارا وتكرارا في رؤية البحر، فقام بترتيب زيارة إلىعلى قدر استطاعته، كبديل عن البحر، وتبين من "سناب شات" الزوج أنه اقترب من الماء لالتقاط بعض الصور، وكشفت التحريات أنه انزلق أثناء اقترابه من الغدير، وقامت الزوجة بوضع طفليها في السيارة، وذهبت لمساعدة زوجها، حتى تبعته غرقا، وابتلعتهما المياه حتى فارقا الحياة."إذا مُت إن شاء لله أموت أنا وهاشم معًا"، قالتها الزوجة وتمنتها حتى ماتت برفقة زوجها غرقا في، وتبين من الطب الشرعي أن الزوج سبق بالوفاة ثم لحقته الزوجة، بعد نزهة عائلية رغبتها الأسرة، وحضرت عدتها وفرشتها، لتنتهي النزهة بمأساة.