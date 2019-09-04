حروب أصالة الكلامية مع المطربين.. آخرها أحلام وأبرزها جورج وسوف وأنغام

شغلت أصالة مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاكلها وتصريحاتها الصحفية الأخيرة عندما ردت الفنانة الإماراتية أحلام على سؤال حول سبب حظر الفنانة السورية أصالة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "حجمهما عندي بلوك" ، أيضا هجوم أصالة علي أنغام بسبب زواجها من الموسيقار أحمد ابراهيم فهو زوج ابنة شقيقة زوجها صدي البلد رصدت في هذا التقرير أبرز النجوم.



ردت الفنانة الإماراتية أحلام على سؤال حول سبب حظر الفنانة السورية أصالة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "حجمها عندي بلوك".



وأضافت أحلام، خلال لقاءها ببرنامج " Trending" : " أنا ما بحب المنافقين في حياتي، ليش بدي أعمل فولو لشخص بيقول في كل وسائل الإعلام إني بحرض حدا ضدها وهي ما عندها الجرأة تطلع تقول أحلام".



وتابعت أحلام: "إذا هي بدها تعمل بلبلة وتاخد كونور وتقول لجمهورها أحلام يالا اشتموا أحلام يالا سبوا أحلام"، موضحة:" خلي عندك جرأة على الأقل أنا أجرأ منك".



يذكر أن الحرب اندلعت بين أصالة وأحلام، عندما تمنت الأولى الشفاء للإعلامية فجر السعيد بسبب أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، لترد أحلام على منشور أصالة قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائما أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".



ومن جانبها ردت أصالة قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".



الأمر الذي دفع أحلام لحذف التغريدة التي شكرت فيها أصالة، وتجاهلت الرد عليها، ما أثار استغراب المتابعين، وشن جمهور أصالة هجوما عليها، لترد أحلام بحظر أصالة: "أخاف على تاريخك"، بتلك الكلمات القصيرة ردت المطربة السورية "أصالة" على الهجوم الذي وجهه لها المطرب "جورج وسوف".



وبدأت "الحرب الكلامية" المتبادلة بين النجمين أصالة وجورج وسوف بتصريحات لاذعة من قبل "جورج وسوف" في حوار لإحدى القنوات الفضائية العربية، والتي قال فيها عندما عرضوا له صورة المطربة السورية: "إنها صاحبة اسم على غير مسمى ولا يليق بها".



ومضى جورج وسوف بقوله: "إنها فاجرة وحتى بالمغنى فاجرة، والدها رحمه الله كان فنانا من أفضل المطربين في سوريا، ولكنها تعتقد أن الله خلقها ولم يخلق غيرها، وهي الخسرانة".



وتابع قائلا: "خسرت كل الناس، وخسرت وطنها، وبيتها، وعندما كنت في زيارة لمصر طالبتني بان نسأل عنها، ورددت عليها بأننا لا نعرف أنها بمصر".



كما شنت المطربة السورية أصالة نصري هجوما شرسا على المطربة أنغام بسبب زواجها من الموسيقار أحمد براهيم .



قالت في برنامج نليفزيوني: "هناك أشخاص شاطرين في خراب البيوت.. أنا لا أحب هذا التصرف من أي شخص إطلاقا لأن عندي أشخاصا من دمي عانوا منه".



وأضافت أصالة: "لا أحب هذا التصرف مهما كان تبريره، حب، غرام، عشق، موت، ناس اتقتلت على بعضها. لما يكون في ولاد وخراب بيت الحب لا يعني لي، لا عشق ولا شيء. أنا زعلي كبير".



تابعت أصالة: "زي ما قربي حلو زعلي بايخ، كتير كنا "هي وأنغام" حبايب، وكنا نقول على بعض إخوات. حسيت بالغدر. العلاقة مستحيل ترجع زي الأول، واللي صار ما فيه اعتذار، لأنه تصرف علني".



ومضت أصالة قائلة: "أنا عندي تابوهات لا يمكن تنكسر زي خراب البيوت، لا أريد أن أقول لها أي شيء، عملت لها خلاص بلوك وأنفولو. الحب والعشق لا يأتيان على خراب البيوت اللي فيها أطفال".