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أيقونة النقاط الأربعة.. تعرف على أبرز ميزات تطبيق فيسبوك ماسنجر

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:50 ص
تطبيق فيسبوك ماسنجر
تطبيق فيسبوك ماسنجر
شيماء عبد المنعم
أصبح موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "Facebook"، الأكثر شعبية واستخدامًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعى، حيث يتمتع تطبيق الرسائل المملوك للشركة "Facebook Messenger"، بنفس الشعبية الكبيرة.

وقامت شركة فيسبوك بإضافة العديد من الوظائف والميزات الرائعة لتطبيق "Facebook Messenger"، وفي الوقت الحالي يشمل التطبيق على ميزات أكثر من تطبيقات المراسلة الأخرى، إليك بعضًا من ميزات "فيسبوك ماسنجر"، وفقا لما ذكره موقع "pcmag".

1. الدردشة على Messenger.com

إذا كنت من مستخدمي جهاز الكمبيوتر بكثرة وتريد الدردشة على فيسبوك ماسنجر أثناء استخدامه، كل ما عليك فعله هو زيارة (Messenger.com)، هو لا يحتوى على جميع وظائف التطبيق المخصص للهاتف الذكي ولكنه ينجز المهمة.

2. نقل الملفات

على الرغم من أن معظم وظائف "ماسنجر" مخصصة لإصدار الهواتف الذكية، إلا أن إصدار الويب يتيح لك إرسال الملفات مثل مستندات Microsoft Word وملفات Photoshop وحتى مقاطع الفيديو.

فإذا كنت تستخدم Messenger.com، يمكنك فقط سحب وإسقاط الملفات في الدردشة، أو الضغط فوق الرمز الذي يبدو كصورتين متداخلتين.

3. إرسال رسائل الفيديو

يمكنك إنشاء مقاطع فيديو قصيرة في "Facebook Messenger" وتحميلها باستخدام المرشحات والتخصيصات الأخرى على الهاتف المحمول، اضغط فوق رمز الكاميرا، وأنقر على رمز الوسط لبدء تسجيل مقطع فيديو.

4. إنشاء قصة

تطبيق "ماسنجر" ليس فقط للدردشة مع الأصدقاء، يمكنك أيضًا عرض ما يخطر في بالك للأصدقاء مرة واحدة، ويمكنك القيام بذلك عن طريق إنشاء قصة على "Facebook" على غرار Snapchat و Instagram، يمكنك إنشاء مجموعات قصيرة من الفيديو والصور التي يمكنك إضافة عوامل تصفية ورسائل مكتوبة إليها، يمكنك البدء في إضافة قصة من خلال الضغط على أيقونة قصتك "Your Story" الموجود أعلى الدردشات، ثم إضافة إلى قصتك "Add to Your Story"، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. بمجرد نشر القصة، ستظل مرئية لإصدقائك لمدة 24 ساعة. يمكنك ضبط الإعدادات لتخصيص من يمكنه رؤية قصتك.

5. إرسال الرسائل الصوتية

يتيح لك "Facebook Messenger" إرسال رسائل صوتية إلى جهات الاتصال الخاصة بك. ما عليك سوى النقر على أيقونة النقاط الأربعة داخل الدردشة للشخص الذى ترييد إرسالها إليه، وحدد تسجيل الصوت لإنشاء تسجيل، ثم أرسله إلى الشخص الذي تتحدث معه.

6. إدارة المجموعات

يسمح "Messenger" للمستخدمين بالمشاركة في محادثات جماعية، يمكنك إنشاء مجموعة من خلال الضغط على أيقونة الرسالة الجديدة في الجزء العلوي من الشاشة وإضافة عدة أشخاص إلى سلسلة الرسائل، من خلال ملف تعريف المجموعة، انقر فوق الأعضاء للحصول على قائمة بالأشخاص في المحادثة، واضغط على أيقونة ثلاثية النقاط لإدارة أعضاء المجموعة، إما عن طريق جعلهم المسؤولين عن المجموعة أو إزالتهم منها.

7. مسح رمز فيسبوك ماسنجر

يتميز "ماسنجر" أيضًا بـ "Scan Codes"، الذي تم تقديمه في البداية بواسطة منافسه "Snapchat "، ويمكن للمستخدمين مسح هذه الرموز الشخصية وربطها على الفور على تطبيق Messenger ، بدلًا من الاضطرار إلى البحث من خلال Facebook، لمشاهدة الرموز الخاصة بك، انقر فوق صورة ملفك الشخصي وستجد رمزك الشخصي مع صورة ملفك الشخصي على فيسبوك.

8. إضافة ملحقات في المحادثة

تتيح لك ملحقات "ماسنجر" التفاعل مع خدمات الجهات الخارجية مباشرة من خلال نافذة الدردشة المفتوحة، مما يتيح لك ولصديقك فرصة لاستخدامها معًا، اضغط على أيقونة النقاط الأربعة في محادثتك لعرض الإضافات المتاحة في دولتك، أرسل أهم الأخبار مع امتداد وول ستريت جورنال، أو شارك الوصفات من شبكة الغذاء.

9. إرسال الأغاني

يشمل التطبيق عددًا من أفضل خدمات بث الموسيقى، بما في ذلك Apple Music و Spotify و Amazon Music مع "Facebook Messenger"، مما يعني أنه يمكنك إرسال مقاطع من الأغاني المفضلة إلى أصدقائك ببضع نقرات فقط، بمجرد أن تعجبك أغنية في تطبيق الأغانى اضغط على مشاركة واختر ماسنجر، وسيظهر الرابط في محادثتك مع هذا الشخص.

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