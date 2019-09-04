ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:56 م
سارة خليفة زوجة كهربا
سارة خليفة زوجة كهربا السابقة
منتصر الرفاعى
بعثت الإعلامية سارة خليفة برسالة غامضة ومثيرة لزوجها السابق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك الذى فسخ عقده من طرف واحد وانتقل الى نادي أفيس البرتغالى مؤخرا.

وكتبت سارة خليفة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك رسالة غامضة معلقة على صورة مثيرة لها قائلة : كان نفسي أقولك هتلاقي احسن مني بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش .

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد شن هجوما عنيفا على كهربا أمس وتوعده بإستدعاء سارة زوجته السابقة لتخبره لماذا انفصلت عنه بالطلاق.

وارتبط كهربا لاعب نادي الزمالك السابق بزواج رسمى من الإعلامية الشابة سارة خليفة لم يدم أكثر من شهور قبل أن ينفصلا ويصل الأمر لساحات القضاء .

وعقب انفصاله عن سارة خليفة ارتبط كهربا بخطبة شدوى ابنة عصام الحضرى الا ان الخطبة لم تدم أكثر من شهر تقريبا قبل أن يقرر السد العالى فسخها .
رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. محمود كهربا يشارك في تدريبات أفيس البرتغالي

بـ قبعة الساحر.. كهربا يوجه رسالة إلى نادى الزمالك

يوم اجازة.. كهربا يظهر بملابس كاجول في البرتغال

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمود كهربا في البرتغال

شاهد.. كهربا في أحدث ظهور بتدريبات أفيس البرتغالي

شاهد.. إطلالة مثيرة لـ زوجة كهربا السابقة على حمام السباحة

ترشيحاتنا

تأجيل مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

طريقة عمل صينية الرقاق الناشف .. وصفات متعددة لأشهر خبراء الطهى

حقيقة إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية إدخارية جديدة

موناكو كلمة السر.. صدي البلد ينفرد بتفاصيل مفاوضات الأهلي مع فايلر

موجز السوشيال ميديا..حامل ولا إيه.. إليسا برفقة أحد أصدقائها داخل طائرة.. وأمينة خليل تشعل إنستجرام

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. اقتصادية النواب تطلب زيادة الحصة التموينية لـ200 جنيه لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

علاج شد الرقبة بعد النوم.. 5 طرق فعالة تخلصك من الألم نهائيا