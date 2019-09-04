رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

بعثت الإعلامية سارة خليفة برسالة غامضة ومثيرة لزوجها السابق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك الذى فسخ عقده من طرف واحد وانتقل الى نادي أفيس البرتغالى مؤخرا.



وكتبت سارة خليفة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك رسالة غامضة معلقة على صورة مثيرة لها قائلة : كان نفسي أقولك هتلاقي احسن مني بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش .



وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد شن هجوما عنيفا على كهربا أمس وتوعده بإستدعاء سارة زوجته السابقة لتخبره لماذا انفصلت عنه بالطلاق.



وارتبط كهربا لاعب نادي الزمالك السابق بزواج رسمى من الإعلامية الشابة سارة خليفة لم يدم أكثر من شهور قبل أن ينفصلا ويصل الأمر لساحات القضاء .



وعقب انفصاله عن سارة خليفة ارتبط كهربا بخطبة شدوى ابنة عصام الحضرى الا ان الخطبة لم تدم أكثر من شهر تقريبا قبل أن يقرر السد العالى فسخها .

