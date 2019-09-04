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رياضة

نادي أبها السعودي يضم المصري أحمد مصطفى

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:38 م
المصري أحمد مصطفى
المصري أحمد مصطفى
أ ش أ
أعلنت إدارة نادي أبها السعودي مساء اليوم الأربعاء توقيع عقد احترافي مع اللاعب المصري أحمد مصطفى (من مواليد السعودية)، وذلك لمدة موسم واحد لدعم صفوف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الذي يلعب ضمن دوري كأس الامير محمد بن سلمان لاندية المحترفين (الدوري السعودي الممتاز).

ويستعد فريق أبها لمواجهته الثالثة في الدوري أمام ضيفه الرائد يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، ويحتل المركز التاسع في الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

ويسمح الاتحاد السعودي لكرة القدم لاندية الدوري الممتاز التعاقد مع 7 لاعبين محترفين اجانب اضافة الى لاعب واحد من مواليد السعودية من غير السعوديين، بشرط إرفاق صورة مصدق عليها من النادي من شهادة ميلاد اللاعب أو أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ ميلاد اللاعب، وأن تكون لدى اللاعب إقامة نظامية سارية والايكون قد سبق له تمثيل اي منتخب.

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