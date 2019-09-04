بالأسماء.. إصابة 4 مجندين في انقلاب سيارة شرطة أمام قرية المراشدة بقنا

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، بانقلاب سيارة شرطة أمام قرية المراشدة، نتج عنه إصابة كل من: محمود رجب عبدالرؤوف21 عامًا، مجند، مقيم بأسوان، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد سيد أحمد 21 عامًا، مجند، مقيم بالأقصر، مصاب بجرح في الجبهة، وصدام محمد صابر 21 عامًا، مقيم بسوهاج، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، و مايكل، 21 عامًا، مجند، مصاب بغيبوبة تامة.







أسفر إنقلاب سيارة شرطة أمام قرية المراشدة بمركز الوقف فى محافظة فنا، عن إصابة 4 مجندين، بكدمات و كسور و جروح متنوعه.من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.