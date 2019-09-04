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رياضة

إلغاء ودية الاهلي وناصر الفكرية .. تعرف على السبب

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:27 م
الاهلي
الاهلي
مالك خالد
قرر الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدرب الجديد للفريق، إلغاء المباراة الودية أمام فريق ناصر الفكرية أحد فرق القسم الثالث بمحافظة المنيا.

وكان الجهاز الفنى لنادى ناصر الفكرية بقيادة سيد حسين قد تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وتم الاتفاق على لعب مباراة ودية يوم الأحد المقبل بملعب التتش ضمن استعدادات الأهلي، لمباراة كانوا سبورت في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام مدرب ناصر الفكرية بالتواصل مع سيد عبدالحفيظ خلال تواجده بالنادي الأهلي ولكن الاخير أبلغه بالتراجع عن المباراة الودية بعد قرار فايلر بعدم خوض وديات والاكتفاء بعمل تقسيمه بين لاعبي فريقه.

ويتواجد حاليا فريق ناصر الفكرية بمعسكر بالقاهرة وقد لعب وديتين أمام ٦ اكتوبر والشرقية للدخان وخسرهما بنتيجة ٣/٢ ضمن الاستعدادات للقسم الثالث.

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