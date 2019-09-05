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فن

ترقبوا الفيديو القادم.. مصطفى قمر يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة ..شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:43 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
القسم الميدانى
نشر الفنان مصطفى قمر صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل "انستجرام". 

وعلق مصطفى قمر على الصورة  "ترقبوا الفيديو القادم...كلمات الفيديو Dehket Leya#".

وحازت الصورة إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "وحشتنا والله - منور الدنيا - حبيب قلبى".

يطرح الفنان مصطفى قمر ألبومه الجديد "ضحكت ليا" بشكل كامل على موقع "يوتيوب"، ويضم الألبوم 12 أغنية وهى "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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