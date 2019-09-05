ترقبوا الفيديو القادم.. مصطفى قمر يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة ..شاهد

نشر الفنان مصطفى قمر صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل "انستجرام".





وعلق مصطفى قمر على الصورة "ترقبوا الفيديو القادم...كلمات الفيديو Dehket Leya#".





وحازت الصورة إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : " وحشتنا والله - منور الدنيا - حبيب قلبى".



