بحبه لـ عمرو دياب تحقق 5 ملايين مشاهدة ..فيديو

حققت أغنية بحبه للنجم عمرو دياب 5 ملايين مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.



اغنية «بحبه» لـ عمرو دياب، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وإنتاج ناي فور ميديا.



ومن المقرر أن يطرح عمرو دياب باقي أغنيات ألبومه على مدار الأسابيع المقبلة.



يذكر أن عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي يوم السبت الماضي الذي صادف 31 اغسطس.