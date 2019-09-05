شرسة لا ترحم.. مصطفى الفقى يصف الديمقراطية البريطانية

أكد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، أن القنوات البريطانية مفتوحة تمامًا وللإعلامي حرية الحصول على ما يريد من معلومات وبيانات، وإبداء الآراء التي يراها بلا قيد.





وأضاف الدكتور مصطفى الفقى في حواره مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "Mbc مصر" مساء أمس، الأربعاء، أن «هناك محطات تنتقد رئيس الوزراء بعنف، ومحطات مع المعارضة بشدة، بلغوا مرحلة من الصعب المقارنة بنا».



