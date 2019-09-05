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رياضة

أول طلبات فايلر..المدير الفنى الجديد للأهلي يطلب التعاقد مع لاعب أوروبى

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:04 ص
فايلر
فايلر
نور عادل
قدم رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أول طلباته إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بعد أيام قليلة من توليه المسئولية الفنية للفريق.

وكشفت تقارير صحفية بلجيكية عن أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب الفرنسي ادريان تريبيل، لاعب وسط اندرلخت البلجيكي.

وأشارت تقارير صحيفة فوتبال كرامته البلجيكية إلى أن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب تعد مدفوعة بطلب من المدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر.

وأكدت الصحيفة أن هناك اهتماما مفاجئا من الأهلي بضم لاعب خط الوسط الفرنسي، مشيرة إلى أن اللاعب من أصحاب الرواتب المرتفعة إذ يحصل على 3 ملايين يورو سنويا.

وأوضحت أن الأهلي الذي تولى تدريبه مؤخرا مدرب أندرلخت السابق فايلر يرغب في ضم اللاعب وأن بطل الدوري المصري يمتلك الإمكانيات اللازمة لضم اللاعب.

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