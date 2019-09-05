قرية الطليحات بسوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 12 من حفظة القرأن الكريم

احتفلت قرية الطليحات بسوهاج بتخريج عدد من حفظة كتاب الله الكريم، بحضور الشيخ أحمد مشراط، مدير شئون القرآن الكريم ،الشيخ المبتهل محمد عبد الرؤوف السوهاجي، الدكتور منتصر أحمد عمر شيخ عموم مقرئ سوهاج.



وتعد هذه الدفعة من حفظة كتاب الله هي الدفعة الثانية عشر وعددهم ٢٤ حافظا لكتاب لله،من شباب وفتيات،من مختلف الاعمار،تحت رعاية الأزهر الشريف.



وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم،ثم عرض فديو توضيحي لشرح كيفية تحفيظ القرآن، والتعامل مع صغار السن وكيفية ترغيبهم في حفظ المصحف الشريف.



من ناحيته أعرب أحمد مشراط مدير شئون القران الكريم بسوهاج، عن سعاته بحفظة القرآن الكريم من أبناء المسلمين، موجها الشكر لأولياء أمورهم بشأن توجيه أبنائهم لحفظ المصحف الشريف.



وأوضح مشراط أن الأزهر الشريف يهتم بمكاتب القرآن الكريم حيث يقيم بمنطقة سوهاج٣٠٠٠ مكتب،منوها أن كل عام تعقد العديد من المحافل لتخريج إعداد كبيرة من حفظة القرآن الكريم.



وأوضح منتصر أحمد عمر، شيخ عمومية مقارئ سوهاج، أن القرآن الكريم يرفع من حفظه ويصونه، لافتا إلي أن النبي كان يقدر حفظة القرآن الكريم، مستشهدآ بحديث النبي"من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخرة فعليه بالقران، ومن ارادهم معا فعليه بالقران" وكان النبي يقدر حفظة القرآن الكريم، ويستشيرهم في أمور المسلمين.



وطالب عمر، أبناء المسلمين بحفظ القرآن الكريم، والتمسك بسنة نبية العدنان، موجها الشكر للقائمين علي حفظة القرآن الكريم، والأزهر الشريف وعلمائه.



أشرف على تحفيظ الدفعة الثانية عشر مكتب الفرقان الذي تأسس عام١٩٨٧،تحت إشراف جمعية المحافظة علي القرآن الكريم، شيخ المكتب الشيخ محمود عضو أبو الحسن.