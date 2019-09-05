بطاقة إثبات شخصية للقطط والكلاب.. تعرف على التفاصيل

قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء، ورئيس لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إن وجود إثبات شخصية للقطط باليابان، يرجع لمكانة القطط المقدسة منذ قديم الزمان، وظهور رسوماتها في لوحات منذ أكثر من ١٠٠٠ سنة.



وأكد الحسيني، في تصريحات لصدى البلد، توجد باليابان قرية تسمى قرية القطط، بالإضافة إلى قطار للقطط، وذلك دليل واضح على أهميتها بالمجتمع الياباني.



وأشار عضو المجلس، إلى أن وجود إثبات شخصية للقطط والكلاب، يمكن أن يتم في مصر، لعمل حصر بالأعداد ومتابعة اللقاحات والأمراض التي تصيبها، وذلك يتيح الحفاظ على صحة المواطن المصرى والقضاء على انتشار العديد من الأمراض الوبائية والمشتركة التي ينقلها كلا منهما.



وأوضح رئيس لجنة حقوق الحيوان، أنه يمكن تنفيذ ذلك من خلال مديريات الطب البيطرى والعيادات البيطرية المرخصة خلال الكشف على الكلاب والقطط واعطائها اللقاحات والعلاجات اللازمة.



وأضاف رخصة القطط أن مثلها مثل رخصة الكلاب التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في أول يناير من كل عام ميلادى، وإعطاء صاحب الحاله كتاب يتم تسجيل اسم صاحب الحالة واسم الحيوان والعمر الخاص بالحيوان، ويجب تعديل ذلك بتصوير الحيوان وعمل رقم قومي لكل حيوان وربطه بنظام مع أجهزة الدولة وهذا تماشيا مع السياسة العامة للدولة (نظام التحول الرقمي) وهذا يصلح للحيوانات المنزلية أو المقتناة، لكن لا يمكن تطبيقه مع الكلاب والقطط الضالة.