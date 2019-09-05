7 سرعات وبتتحرك في ثانيتين.. لامبورجيني الكهربائية تنفد من الأسواق قبل طرحها





أعلنت شركة "لامبورجيني" الإيطالية للسيارات عن إنتاج أول سيارة كهربائية هجينة في تاريخها وهي "سيان" الجديدة، وتم اقتناؤها جميعا قبل الطرح.ووفقا لموقع "موتور وان" فإن الشركة أنتجت 63 نسخة فقط وتمتلك العديد من الامتيازات والإمكانيات التي تتفرد بها بين غيرها، لذلك فإنها تستحوذ على قلوب عشاقها الكثيرون حول العالم.مواصفات لامبورجينيتمتلك السيارة الحديثة محرك ذو طراز كهربائي جديد مهجن فئة V12 بسعة 6.5 لتر، ومتصل بمحرك كهربائي بقوة 48 فولت، تصل قوته إلى 819 حصان، ما يعني أنها أقوى طراز لدى "لامبورجيني"، حيث يتفوق على محرك SVJ الذي ينتج 770 حصانا.ويوجد لدى المحرك ناقل سرعة أوتوماتيكي بـ7 سرعات، ونظام قيادة رباعي الدفع all-wheel، فضلا عن قدرة السيارة على الحركة من صفر حتى 62 ميلا في الساعة، خلال 2.8 ثانية فقط، وستصل سرعته القصوى إلى 217 ميلا في الساعة.