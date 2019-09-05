بعد غيابها لسنوات.. ظهور منى جبر بطلة فيلم الحفيد من جديد

ظهرت الفنانة منى جبر بعد سنوات طويلة من الاختفاء وإعتزال التمثيل بصحبة زوجها المنتج هاني لاشين خلال حفل تكريمها في مهرجان همسة للفنون والادب بدار الاوبرا.



اشتهرت منى جبر بأعمالها خلال فترة السبعينيات والثمانينيات وعلى رأسها دورها الشهير فى فيلم الحفيد.



ومن أهم أعمال منى جبر صاحبة الـ80 عاما، فيلم "الحفيد" و "أنياب" و"النداهة"، ومسرحية "شاهد ماشافش حاجة" ومسلسل "لن أنساه أبدًا".

