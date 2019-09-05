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منوعات

شاهد.. عروس تواجه صدمة عمرها في حفل الزفاف بسبب شقيقتها الصغرى

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
قسم المنوعات
من الممكن في كثير من الأحيان أن تحدث مواقف مفاجئة أو حتى محرجة خلال حفلات الزفاف، والتي قد تخطف الأضواء من العروس والعريس، ويمكن القول إن ذلك الأمر ينطبق تمامًا في حالة عروس أمريكية سيئة الحظ، والتي وجدت نفسها في موقف لا تُحسد عليه أثناء عقد قرانها بسبب شقيقتها التي تعشق الملابس التنكرية.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العروس "ديانا آدمز"، وهي من ولاية "نبراسكا" الأمريكية وتبلغ من العمر 40 عامًا، قالت لوصيفاتها إن في إمكانهن ارتداء "أي شئ" يرغبن فيه خلال حفل الزفاف، لكنها بالتأكيد لم تكن تتوقع إطلاقًا أن تقرر شقيقتها الصغرى ووصيفتها "كريستينا ميدور" الحضور إلى الحفل متنكرة في زي "ديناصور"، لتثير بذلك دهشة كافة الحاضرين وتخطف الأضواء من العروس.

وكذلك قامت شقيقة العروس، التي تبلغ من العمر 38 عامًا، بمشاركة صورة لها وهي مرتدية الزي التنكري خلال مراسم الزفاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "عندما تكونين وصيفة الشرف وتخبرك العروس أن في إمكانك ارتداء أي شئ من اختيارك.. لا أندم على أي شئ"؛ وسرعان ما لاقى المنشور رواجًا، وتمت مشاركته بشكل واسع على مواقع التواصل المختلفة، وحصد آلاف الإعجابات والمشاركات.

ولحسن الحظ، فقد تمكنت العروس من رؤية الجانب الطريف في الموقف، ولم تمانع اختيار شقيقتها الصغرى لذلك الزي الغير تقليدي لحضور حفل الزفاف، بحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية.

يشار إلى أن عدة مواقع عالمية تداولت مؤخرًا لقطات مصورة من حفل الزفاف ترصد لحظة الظهور المفاجئ لشقيقة العروس مرتدية زي الديناصور وسط ذهول الجميع.


شاهد.. عروس تواجه صدمة عمرها في حفل الزفاف بسبب شقيقتها الصغرى
شاهد.. عروس تواجه صدمة عمرها في حفل الزفاف بسبب شقيقتها الصغرى
شاهد.. عروس تواجه صدمة عمرها في حفل الزفاف بسبب شقيقتها الصغرى

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