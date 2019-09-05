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رياضة

شبان قنا يفسخ تعاقده مع مهاجم ملوي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:27 م
شبان قنا
شبان قنا
رباب الهوارى
أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي شبان قنا، الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى عن رحيل اللاعب محمد عيد، مهاجم نادي ملوي السابق ،ليكون خارج صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي شبان قنا، نجح في التعاقد مع اللاعب محمد عيد، مهاجم نادي ملوي، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق، في الموسم الجديد، بدوري القسم الثاني.

يشار إلى أن محمد عيد، من ناشئى ناصر ملوى ولعب لنادي الواسطى ، ثم فريق ناصر ملوى ،قبل أن ينضم مؤخرا لنادي شبان قنا بالقسم الثانى.

وسبق لفريق شبان قنا التعاقد مع أحمد محبوب لاعب نادي قنا الرياضي ، وخالد عبدالشافي لاعب الألومنيوم، وأحمد الليثي مدافع نادي الأقصر، وصلاح جدو لاعب نادي الأقصر، ومحمد سوستا لاعب ديروط السابق ، ومحمد نصر الدين لاعب الألومنيوم.

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