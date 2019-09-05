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تعليم

محافظ القاهرة يخفض تنسيق القبول بالثانوي العام 4 درجات

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:57 م
تنسيق القبول بالثانوى
تنسيق القبول بالثانوى العام
عبد العزيز جمال
سادت حالة من القلق لدى الآلاف من أولياء الأمور بالقاهرة ، بعدما تم اعتماد تنسيق القبول بالثانوية العامة بـ 214 درجة ، الأمر الذي دفعهم لمناشدة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتخفيض التنسيق.

وفي استجابة سريعة أعلن محافظ القاهرة خفض تنسيق الثانوية العامة 4 درجات اليوم الخميس ، لتصبح 210 درجات بدلا من 214 ، وذلك للتخفيف على أولياء الأمور.

يذكر أن محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة اعتمد من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة أداء امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 88.5% حيث تقدم 25923 طالبا نجح منهم 22946 طالبا.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب الدولية 96.2% حيث نجح 125 طالبا من إجمالي 130 طالبا، كما بلغت نسبة نجاح الرياضية الإعدادية 75.6% وبالنسبة للمكفوفين 90% أم القسم المهنى فبلغت نسبة النجاح 85.5% وبلغت نسبة النجاح 100% للطلبة الصم وضعاف السمع .

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