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رياضة

اليوم الأول.. الزمالك يغلق باب التسجيل بالجمعية العمومية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:18 م
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أغلق باب التسجيل بالجمعية العمومية لنادي الزمالك في يومها الأول بحضور مكثف من قبل الأعضاء، وتم فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.

وحرص عدد كبير من الأعضاء على التواجد في اليوم الأول من انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، للتصويت على الميزانية، والموافقة على نجاح أشرف زكي على منصب أمين الصندوق والثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية في انتخابات المجلس التكميلية.

ومن المقرر أن تستأنف انعقاد الجمعية العمومية للنادي غدا الجمعة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، حيث تقرر في وقت سابق إقامة الجمعية على أيام ٥ و٦ و٧ من شهر سبتمبر الجاري.
اليوم الأول.. الزمالك يغلق باب التسجيل بالجمعية العمومية
اليوم الأول.. الزمالك يغلق باب التسجيل بالجمعية العمومية
اليوم الأول.. الزمالك يغلق باب التسجيل بالجمعية العمومية
اليوم الأول.. الزمالك يغلق باب التسجيل بالجمعية العمومية
اليوم الأول.. الزمالك يغلق باب التسجيل بالجمعية العمومية

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