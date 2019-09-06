نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

كشف أسامة عرابي نجم الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه فى رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الاهلي مؤكدا أن الأهلي قام بتغيير عدد كبير من المدربين خلال الفترة الماضية.



وأكد عرابي في تصريحات لقناة " تايم سبورت " أن الاستقرار مطلوب بشدة خلال الفترة القادمة من أجل عودة الفريق لتحقيق البطولات والإنجازات الكبرى .



وأضاف أسامة عرابي أن الاستقرار سيضمن عودة الفريق لتقديم أداء جيد و هو ما سيحقق بالتبعية البطولات .



اما عن علاقته بالنادي الاهلي فأكد انه دائما متواجد لخدمة النادي والفريق مشددا أن في حال طلبة النادي فسيلبي النداء فورا حيث أنه ابن من ابناء النادي .



