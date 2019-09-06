أشرف مرعي: سنقدم تقريرا عن ذوي الإعاقة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن الدولة تقدم أشياء كثيرة للمواطنين من ذوي القدرات الخاصة، لافتا إلى أن تجهيز البيئة والمنشآت للأشخاص ذوي الإعاقة يساعد على دمجهم بسهولة فى المجتمع.





وأضاف مرعي، خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن قانون 2018 منح حوافز لأصحاب العمل للالتزام بنسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة.





وأوضح أن التقرير الدولي عن الأشخاص ذوي الإعاقة سيتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذا التقرير سيتم تسليمه لأول مرة.



