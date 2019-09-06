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أشرف مرعي: سنقدم تقريرا عن ذوي الإعاقة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:52 ص
الدكتور أشرف مرعي،
الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة
البهى عمرو
قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن الدولة تقدم أشياء كثيرة للمواطنين من ذوي القدرات الخاصة، لافتا إلى أن تجهيز البيئة والمنشآت للأشخاص ذوي الإعاقة يساعد على دمجهم بسهولة فى المجتمع.

وأضاف مرعي، خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن قانون 2018 منح حوافز لأصحاب العمل للالتزام بنسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن التقرير الدولي عن الأشخاص ذوي الإعاقة سيتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذا التقرير سيتم تسليمه لأول مرة.

وأشار إلى أن، التقرير يقدم من الدول التى قامت بالتوقيع على بعض الاتفاقيات، منوها إلى أن هذا التقرير من المفترض أن يتم تسليمه بعد عامين من التوقيع ولكن الظروف التى حدثت فى مصر لم يتم تسليم اى تقرير عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الآن.

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