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أخبار العالم

موسكو: عودة 1451 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:00 م
اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
أ ش أ
أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة وتتبع حركة اللاجئين السوريين أن 1451 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية خلال 24 ساعة، من بينهم 439 (132 امرأة و224 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ".

وذكر بيان للمركز الروسي أن 1012 لاجئا (304 نساء و516 طفلا) عادوا أيضا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قام بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.6 هكتار في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، مشيرا إلى اكتشاف وتدمير 42 عبوة قابلة للانفجار.

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