بعد قرار إلغاء التوك توك.. دفاع البرلمان تكشف موعد مصادرته واستبداله بالميني فان

قال يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن قرار الحكومة باستبدال التوك توك بـ سيارة "ميني فان"، قرار حكيم وصائب ويحافظ على أرواح المواطنين من أشرار الشوارع".



وأضاف الكدواني لـ"صدى البلد"، أن قانون المرور الجديد الذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الأخير يتضمن عدة اقتراحات ومن ضمنها ترخيص التوك توك من خلال تقديم مستندات رسمية تثبت ملكية التوك توك لصاحبة.



وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إلى أن بعد قرار الحكومة بإلغاء التوك توك واستبداله بـ سيارة الميني سيتم وضع هذا القرار في عين الاعتبار خلال مناقشة مشروع قانون المرور الجديد في دور الانعقاد القادم والأخير.



وأكد النائب أنه قام بتقديم مقترح حول قانون المرور الجديد بشأن إعطاء مهلة كاحد اقصى لأصحاب التكاتك غير المرخصين بحد أقصى 3 سنين، وإعطاء 3 سنوات أخرى كمهلة للمرخصين وبعدها سيتم مصادرته فورًا مع منع استيراده وتجميع، وذلك سيتم طرحه خلال مناقشة قانون المرور الجديد.



وأوضح الكدواني أن قانون المرور يوجد به بند يعطي صلاحية لرئيس الوزراء لحظر أي مركبة تهدد الصالح العام وأرواح المواطنين، لافتًا إلى أن هذا القرار يؤكد صواب القرار ما له خطورة تهدد سلامة المواطنين.



كما أوضح النائب، أن موقف سيارات الميني فان من مشروع قانون المرور الجديد ستعامل معاملة سيارات التاكسي الأبيض.



وأضاف "الكدواني"، أن هناك عدة اقتراحات سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس بقانون المرور الجديد ومن ضمنها ما تضمنته الحكومة الان وهو الغاء التوك توك واستبداله بـ سيارة أخرى، مؤكدًا أنه يعتبر أخطر وسيلة مواصلات موجودة في الشارع المصري وتم حظرها في عدد كبير من الدول.



وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن هذا القرار من الضروري تطبيقه بحسم ولا يتم استبعاد او استثناء أي منطقة سواء كانت شعبية او نائية، موضحًا أن التوك توك وسيلة غير أمنة وغير حضارية ولا يمكن الاعتماد عليها في الحفاظ على أرواح المواطنين.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.



جاء ذلك في اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.



وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.



وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.



وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلي أن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبًا مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.