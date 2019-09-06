سند محمد بن سلمان .. شرط جديد للاستفادة من مبادرة ولي العهد السعودي

إيمانًا بالدور المجتمعي وأهميته في بناء الوطن، ينطلق #سند_محمد_بن_سلمان كبرنامج يُعنى بطرح مبادرات غير ربحية لمساندة المجتمع السعودي وتلمّس احتياجاته. pic.twitter.com/4qXwmqSoMB — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) December 30, 2018

إيمانًا بأهمية الاستقرار الأسري، ومساندة حديثي الزواج تنطلق مبادرة سند الزواج أولى مبادرات برنامج #سند_محمد_بن_سلمان https://t.co/elGL86Izz0 pic.twitter.com/K1ogwHNYe2 — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) December 30, 2018

تحت شعار «طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا؛ يجد فيه كل مواطن ما يتمناه» أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، انطلاق مبادرته لدعم المواطنين السعوديين وتوفير حياة كريمة لهم، وهي برنامج «سند محمد بن سلمان».وانطلق برنامج «سند محمد بن سلمان» الاقتصادي في نهاية ديسمبر لعام 2018، إيمانًا بالدور المجتمعي وأهميته في بناء الوطن، وهو برنامج يُعنى بطرح مبادرات غير ربحية لمساندة المجتمع السعودي وتلمّس احتياجاته، برعاية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.ويدعم «سند محمد بن سلمان» المواطنين السعوديين في مختلف مناحي الحياة، ومنها «تيسير الزواج»؛ حيث يشترط البرنامج ألا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن عن 4000 ريال وذلك للتسجيل في مبادرة سند للزواج، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لجميع الشباب للتسجيل في المبادرة خاصة الشباب غير القادر على تكاليف وأعباء الزواج، وفق صحيفة «المواطن» السعودية.سند الزواجويعد سند الزواج هي أولى مبادرات برنامج «سند محمد بن سلمان» وهو مخصص للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة، ويستهدف تحقيق الاستقرار الأسري للمواطن السعودي، تشجيع الشباب السعودي على الزواج، تعزيز قدرات الشباب السعودي غير المقتدر على تكوين أسر مستقرة، ودعم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة للمواطنين السعوديين.عدد المستفيدينوقد وصل عدد المستفيدين من «سند محمد بن سلمان» 10 آلاف مواطن سعودي منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر الماضي وحتى مايو 2019، بإجمالي موازنة بلغ 200 مليون ريال سعودي.برنامج غير حكوميويعد برنامج «سند محمد بن سلمان» برنامجا شخصيا مستقلا ولا يتبع أي جهو حكومية؛ إذ أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليكون مظلة لمختلف مساهماته الاجتماعية، التي تهدف إلى متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع السعودي وتخدم فئاته المختلفة.المنصة الإلكترونيةومع الإعلان عن برنامج «سند محمد بن سلمان» تم تخصيص منصة إلكترونية له لتلقي طلبات الراغبين في الانضمام إلى أي من مبارداته المجتمعية، وذلك عبر المنصة http://snad.org.sa.كما تم تخصيص حساب إلكتروني على «تويتر» لمتابعة المبادرات التي يشملها برنامج «سند محمد بن سلمان» حملت اسم «سند محمد بن سلمان»، كما أن جميع أخبار البرنامج والإرشادات التي يتم نشرها دوريا عن البرنامج تاتي تحت هاتشاج «#سند_محمد_بن_سلمان».ووفق منصة البرنامج على «تويتر»، فإن برنامج «سند محمد بن سلمان» يعبر عن غاية شخصية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتلمس احتياجات فئات المجتمع السعودي المختلفة ودعمها ماديا وتنمويا، والبحث في احتياجات المجتمع السعودي لمواصلة إطلاق مباردات أخرى؛ حيث إن البرنامج يعد مشروعًا تنمويًا يحقق الازدهار من الجذور، بمساندة الفرد في احتياجاته الرئيسية.خطوات التسجيلوللتسجيل في برنامج «سند محمد بن سلمان» مجموعة من الخطوات على الراغبين في الاستفادة منه اتباعها، وهي، نقلا عن بوابة «المواطن» السعودية:- زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج من خلال الرابط https://snad.org.sa/marriage.- اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.- التأكد من توافر شروط البرنامج في المتقدم.- إنشاء المستخدم لحساب خاص به وإدخال البيانات.- اجتياز دورة الوعي المالي.- انتظار رسالة اعتماد الطلب المقدم.شروط الالتحاق بالبرنامجويشترط برنامج «سند محمد بن سلمان» للزواج، ان يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية، وأن يكون عمر الزوج ما بين (21 - 40) عاما، وعمر الزوجة بين (18 - 40) عاما، وان تكون الزيجة هي الأولى للزوج أي أن البرنامج لا يدعم غير الزواج الأول فقط.وأن يكون المتقدم حاصلا على قدر من التعليم، على أن تكون شهادة الثانوية العامة حد ادنى للتعليم، وألا يمر على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم على «سند الزواج»، وألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4 آلاف ريال سعودي شهريا، وأيضا ألا يزيد المهر المقدم من الزوج لعروسه عن 50 ألف ريال، إلى جانب إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.أولوية التقديموقد حدد برنامج «سند محمد بن سلمان للزاوج» أولوية لأبناء أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات خاصة، ليكونوا على رأس المستفيدين من البرنامج.