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رياضة

اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح نظام المسابقات وإعلان موعد القرعة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:57 م
مؤتمر اتحاد الكرة
مؤتمر اتحاد الكرة
يسري غازي
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثالثة والنصف عصر غد السبت 7 سبتمبر بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، لشرح نظام المسابقات وإعلان موعد القرعة.

ويقدم جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، خلال المؤتمر، شرح نظام المسابقات في الدرجات الأدنى للموسم الجديد 2019-2020 وإعلان موعد القرعة.

وكانت الفيفا وافقت على تعيين لجنة مؤقتة برئاسة عمرو الجنايني لإدارة اتحاد الكرة، لحين إجراء الانتخابات، بعد حل المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة.



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