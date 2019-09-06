المرأة الشيطان.. 7 معلومات لا تعرفها عن واندا نارا زوجة إيكاردي

دائما ما تورط زوجها في أزمات، وتقحمه في مشاكل مع ناديه، وتثير الجدل بأي تصريح تدلي به لوسائل الإعلام، أنها واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي.



ونرصد 7 معلومات عن واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي:



1- واندا نارا هي ممثلة وعارضة أزياء أرجنتينية من مواليد 10 ديسمير 1986، شارك تفي العديد من الاعمال الفنية خلال الفترة من 2005 حتى 2009.



2- تزوجت واندا نارا من ماكسي لوبيز لاعب فريق سامبدوريا الإيطالي في عام 2008،، وأنجبت منه ثلاث أطفال، واستمرت علاقتهما 5 سنوات.



3- أثارت واندا نارا الجدل في إيطاليا بزاوجها من إيكاردي بعد انفصالها عن ماكسي لوبيز، حيث اتهمت الجماهير إيكاردي بالخيانة لصديقه ماكسي لوبيز الذي استضافه في منزله، ليكون رد الجميل من إيكاردي هو إقامة علاقة غير شرعية مع زوجته، والتسبب في انفصالهما.



4- اشعلت واندا نارا الخلاف بين إيكاردي ولوبيز مؤخرا، بعدما نشرت صورا لـ طليقها على إنستجرام، مع شيقية إيكاردي في وضع غير لائق.



5- تسببت واقعة خيانة واندا نارا وإيكاردي لـ ماكسي لوبيز، في استبعاد إيكاردي من منتخب الأرجنتين خلال السنوات الاخيرة، رغم كونه واحدا من افضل الماجمين في العالم.



6- اتجهت واندا مؤخرا للعمل كوكيلة أعمال لاعبيين، وتولىت إدارة أعمال زوجها ماورو إيكاردي.



7- تسببت واندا نارا في مشاكل بين زوجها وإنتر ميلان مؤخرا، أسفرت عن رحيل ماورو إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي,

