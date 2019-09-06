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توك شو

بـ فستان منقوش.. عائشة عثمان تشعل إنستجرام

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:58 م
عائشة عثمان
عائشة عثمان
محمد بدران
نشرت الإعلامية عائشة عثمان، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت عائشة عثمان بإطلالة بسيطة متلائمة مع أجواء الصيف مرتدية فستان منقوش، وشعر اشقر، خلال قضاء إجازتها وعلقت قائلة "ايام الصيف الماضي".

واحتفلت الإعلامية عائشة عثمان بقدوم مولودها إيلان وهو اسم أمير بربري قديم ويعني المحارب، الذي أنجبته مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الإعلامية التونسية عائشة عثمان قدمت مؤخرًا برنامج "عايشة شو" على قنوات "القاهرة والناس" و"النهار".
بـ فستان منقوش.. عائشة عثمان تشعل إنستجرام

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