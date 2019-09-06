اكتشاف جريمة جديدة لـ هولاكو حفيد جنكيز خان.. أهلك مئات الأطفال والنساء..صور

اكتشف مجموعة من الخبراء سلسلة من المقابر الجماعية تحتوي على 300 جثة بروسيا.



ويعتقد العلماء أن المقابر المروعة المكتشفة بمدينة ياروسلافل ، شمال شرق موسكو ، نجمت عن الغزو المغولي لأوروبا في عام 1238، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وفي هذا التوقيت أهلك هولاكو حفيد جنكيز خان ، باتو خان ​​، مجتمعات بأكملها في سعيه الوحشي - المتعطش للدماء - إلى السلطة.



والآن ، وبفضل التقدم العلمي ، كشفت أدلة الحمض النووي أن ثلاثة من الضحايا كان بينهم ترابط عائلي وقتلوا معًا، حيث كانت الجثث تنتمي إلى جدة وأم وحفيد.



قام خبراء من معهد الآثار الروسي ، بالإضافة إلى معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ، بتحليل البقايا لرسم صورة أوضح للضحايا ، الذين أُلقيت جثثهم في احدى المقابر الجماعية التسع.



كان عمر الأم 55 عامًا على الأقل ، وكان عمر ابنتها يقارب الاربعين عاما، ولم يكن حفيدها أكثر من 20 عامًا.

