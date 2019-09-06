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اكتشاف جريمة جديدة لـ هولاكو حفيد جنكيز خان.. أهلك مئات الأطفال والنساء..صور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:05 م
صدى البلد
أحمد شريف
اكتشف مجموعة من الخبراء سلسلة من المقابر الجماعية تحتوي على 300 جثة بروسيا.

ويعتقد العلماء أن المقابر المروعة المكتشفة بمدينة ياروسلافل ، شمال شرق موسكو ، نجمت عن الغزو المغولي لأوروبا في عام 1238، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي هذا التوقيت أهلك هولاكو حفيد جنكيز خان ، باتو خان ​​، مجتمعات بأكملها في سعيه الوحشي - المتعطش للدماء - إلى السلطة.

والآن ، وبفضل التقدم العلمي ، كشفت أدلة الحمض النووي أن ثلاثة من الضحايا كان بينهم ترابط عائلي وقتلوا معًا، حيث كانت الجثث تنتمي إلى جدة وأم وحفيد.

قام خبراء من معهد الآثار الروسي ، بالإضافة إلى معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ، بتحليل البقايا لرسم صورة أوضح للضحايا ، الذين أُلقيت جثثهم في احدى المقابر الجماعية التسع.

كان عمر الأم 55 عامًا على الأقل ، وكان عمر ابنتها يقارب الاربعين عاما، ولم يكن حفيدها أكثر من 20 عامًا.

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