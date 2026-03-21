البنوك توفر 3919 فرصة عمل جديدة خلال عام .. تقرير

نجح الجهاز المصرفي في توفير 3919 فرصة عمل جديدة على أساس سنوي بمختلف الفروع والإدارات البنكية على مستوى الجمهورية.

وفقًا لتقرير مصرفي اطلع صدي البلد علي نسخة منه، فقد وصل عدد العاملين في البنوك المصرية نحو 145.82 ألف موظفًا وموظفة بمختلف الإدارات والفروع البنكية على مستوي المدن والمناطق الجمهورية.

وفي المقابل خفضت البنوك من حجم عدد فروعها على مستوى الجمهورية إلى 4754 فرعًأ بنكيًا حتي يونيو الماضي بعد أن كان 4788 فرعا بنكيًا بنهاية مارس الماضي بتخفيض حجمه 14 فرعًا تم اغلاقها.

وبلغ عدد بطاقات الخصم 27.52 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2025 مقابل 26.403 مليون بطاقة في ديسمبر السابق له.

ووصل عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا " ميزة" 34.992 مليون جنيه في يونيو 2025 مقابل 33.509 مليون بطاقة في ديسمبر 2024.

وعلي سياق متصل بلغ عدد بطاقات الإئتمان ATM نحو 6.7 مليون بطاقة مقابل 6.323 مليون بطاقة في ديسمبر السابق.

وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي ATM نحو 25.705 ألف ماكينة في يونيو الماضي مقابل 24.862 ألف ماكينة في ديسمبر من العام السابق.