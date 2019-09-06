ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يحد من الحوادث.. برلماني يعلق على قرار استبدال التوك توك بـ الميني فان

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:34 م
استبدال التوك توك
استبدال التوك توك بـ سيارة الميني فان
ماجدة بدوى
دعم النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، ما أعلنته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى حول إطلاق برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج.

وأضاف الكمار أن نجاح الحكومة فى تطبيق هذا البرنامج هو الحل الأمثل للتخلص من أزمة انتشار "التكاتك" لأنه سيساعد في ترخيص هذه المركبات وعملها بشكل قانونى مما سيكون له العديد من المكاسب، منها ط الحد من حوادث الخطف والسرقة وغيرها من الحوادث التى ترتكب بسبب انتشار التكاتك وعدم ترخيصها.

وأشار نائب شبين القناطر إلى ضرورة حصر مركبات التوك توك فى مصر كبداية لبحث إمكانية ترخيصها وإحلالها.

وتابع "وفى ذات الوقت لا بد من تحديد برامج سير لهذه المركبات حتى وإن كانت صديقة للبيئة ونظيفة حتى لا نستمر فى أزمة الازدحام المرورى الذى تسببه مركبات "التوك توك" حاليا فى الكثير من المناطق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعا لـ التوك توك .. الحكومة: برنامج لاستبداله بسيارات "ميني فان" مرخصة وتعمل بالغاز الطبيعي

بعد قرار الحكومة بإحلاله.. محلية النواب تطالب بوقف استيراد التوك توك نهائيا

بعد قرار الحكومة..ما هي شروط البرلمان لاستبدال التوك توك بـ سيارات ميني فان؟

بعد قرار الحكومة باستبداله.. برلماني يطالب بجمع التكاتك من المواطنين

وداعا لجرائم التوك توك .. الحكومة: برنامج لاستبداله بسيارات ميني فان مرخصة وتعمل بالغاز الطبيعي.. برلمانيون: قرار يسهم في إدخال 20 مليار في خزينة الدولة.. ويوفر آلاف فرص العمل

محلية النواب توجه الحكومة لاستبدال التوكتوك بـ الميني فان وفاء بتعهداتها نحو مواجهة الكوارث

ترشيحاتنا

رجل أمن يسحل شخصا دون رحمة أمام فندق شهير بلندن.. شاهد ماذا حدث

دور جديد لـ حسن شحاتة.. فرج عامر: إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

مفاجأة.. بيراميدز يحقق رقما تاريخيا للمرة الأولى

سلامة: أمريكا أدرجت ناقلة النفط الإيرانية في وضع الكارثة

المرونة التكتيكية.. كيف يلعب مدرب الأهلي الجديد ؟

الأهلي يدعم المشجع بعد بتر قدمه.. والجماهير تتوافد على منزله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان