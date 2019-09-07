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البارفو والسعار.. كيف تقى كلبك من الأمراض الفيروسية.. والمواعيد المناسبة للتطعيم

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
كلب مصاب بسعار
كلب مصاب بسعار
عبد العزيز جمال
كشفت مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن التطعيمات والمواعيد المناسبة لإعطائها للكلاب.

أولا: أول تعطيم للكلاب الصغيرة يبدأ من عمر 45 يوما، واسمه التطعيم الثماني، لأن الكلب يأخذ المناعة من لبن الأم وتبدأ المناعة في التناقض بعد عمر45 يوما.

التطعيم الثماني يحصن الكلب ضد 8 أمراض مهمة، من أخطرها الأمراض الفيروسية والبكتيرية التي تصيب الكلاب، ويعتبر التطعيم الثماني للوقاية من أخطر مرضين يصاب بهما الكلاب هما البارفو والديستمبر، والتطعيم يعاد بعد 21 يوما من ميعاد التطعيم الأول كجرعة تنشيطية.

ما البارفو أو الديستمبر؟ المرضين متشابهين جدًا في الأعراض ونسبة الشفاء منهما تعتبر نادرة، لذلك نؤكد على أهمية التطعيمات.

أعراض البارفو أو الديستمبر:
فقدان الشهية وكذلك القيء والإسهال، وفي حالة تأخر الحالة يكون الإسهال مدمم والكلب فاقد الحيوية تماما ونسبة الشفاء نادرة.

ثانيا: تطعيم السعار Rabies: عندما يصل الكلب عند عمر 4_6 أشهر يتم تطعيمه ضد السعار.

عندما يصل الكلب لعمر سنة يتم التطعيم ضد السعار والثماني ويعاد سنويا التطعيمان.

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