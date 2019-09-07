الروسي دانيال ميدفيديف يتأهل لنهائي امريكا المفتوحة للتنس

تأهل الروسى دانييل ميدفيديف لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، عقب فوزه على البلغارى جريجور ديمتروف بثلاث مجموعات بواقع 7-6 و6-4 و6-3.



وينتظر اللاعب الروسي في الدور النهائي الفائز من مباراة الاسبانى رافاييل نادال والإيطالي ماتيو بيرتينى.



وفى منافسات السيدات، كانت الكندية بيانكا فانيسا اندريسكو صعدت فى الساعات الأولى من صباح الجمعة لنهائى البطولة على حساب السويسرية بيلندا بينشيتش بمجموعتين بواقع 7-6 و7-5 لتواجه اللاعبة الكندية فى الدور النهائى الامريكية سيرينا ويليامز التى عبرت بدورها على حساب الاوكرانية يلينا سفيتولينا بمجموعتين بواقع 6-3 و6-1.