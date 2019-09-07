ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الروسي دانيال ميدفيديف يتأهل لنهائي امريكا المفتوحة للتنس

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
الروسى دانييل ميدفيديف
الروسى دانييل ميدفيديف
أ ش أ
تأهل الروسى دانييل ميدفيديف لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، عقب فوزه على البلغارى جريجور ديمتروف بثلاث مجموعات بواقع 7-6 و6-4 و6-3.

وينتظر اللاعب الروسي في الدور النهائي الفائز من مباراة الاسبانى رافاييل نادال والإيطالي ماتيو بيرتينى.

وفى منافسات السيدات، كانت الكندية بيانكا فانيسا اندريسكو صعدت فى الساعات الأولى من صباح الجمعة لنهائى البطولة على حساب السويسرية بيلندا بينشيتش بمجموعتين بواقع 7-6 و7-5 لتواجه اللاعبة الكندية فى الدور النهائى الامريكية سيرينا ويليامز التى عبرت بدورها على حساب الاوكرانية يلينا سفيتولينا بمجموعتين بواقع 6-3 و6-1.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيرينا ويليامز في مواجهة سيمونا هاليب في نهائي ويمبلدون للتنس

رافاييل نادال ينسحب من بطولة عالمية للتنس.. تعرف على السبب

دونا فيكيتش تواجه بيلندا بنشيتش فى ربع نهائى امريكا المفتوحة للتنس

الإيطالي ماتيو بيرتيني يتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الأوكرانية يلينا سفيتولينا تتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ترشيحاتنا

الإعلاميين تمنع 3 مذيعين من الظهور على الشاشات.. تعرف عليهم

بعد النجاح الساحق.. كريم عبد العزيز: جزء ثالث من الفيل الأزرق.. فيديو

رغم التراجع .. اقتصادية النواب تحذر من شراء الذهب في هذا التوقيت

سقوط الفنان سامح حسين من أعلى سقالة أمام عمارة.. شاهد

فوطة مبلولة وسرير وتعويذة .. التفاصيل الكاملة لقتل ام وابنتها فى الاقصر على يد دجال

الإفتاء: المصاحبة بين الشاب والفتاة حرام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا