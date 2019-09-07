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شاهد.. لحظة اختراق أول روبوت فضائي للغلاف الجوي وعودته للأرض

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:21 ص
الروبوت المجسم فيدور
الروبوت المجسم "فيدور"
أحمد قاسم
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في الساعات الأولى من اليوم السبت، عودة الروبوت المجسم "فيدور"، الذي يعد أول روبوت أشبه بالبشر ترسله روسيا إلى الفضاء إلى الأرض على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس 14.

وقالت "روسكوسموس" في بيان على تويتر: إن "مركبة الفضاء "سويوز إم إس 14"، والتي يوجد على متنها الروبوت المجسم "فيدور" أجرت عملية هبوط ناجحة في كازاخستان في الساعة 00.32 بتوقيت موسكو "، مشيرة إلى أن "العملية بمجملها، بدأت من نقل الروبوت إلى المدار والهبوط جرت بشكل طبيعي".

وجرى إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-14" وعلى متنها الروبوت المجسم "فيدور"، في مدار أرضي منخفض يوم 22 أغسطس. وبعد خمسة أيام، ومن خلال المحاولة الثانية التحمت المركبة بالمحطة الفضاء الدولية.

وتم نقل الروبوت، إلى المحطة في 29 أغسطس. وبحسب وكالة "ناسا"، من المقرر فصل "مركبة سويوز إم إس-14"، عن محطة الفضاء الدولية في 6 سبتمبر والهبوط في كازاخستان - 7 أسبتمبر.







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