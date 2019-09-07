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ارتفاع أعداد ضحايا إعصار دوريان في جزر البهاما إلى 43 قتيلا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:59 ص
إعصار دوريان
إعصار دوريان
أ ش أ
أعلن وزير الصحة في جزر البهاما "دوين ساندز" ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" المدمر إلى 43 قتيلا، في هذه الجزر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إريكا ويلز كوكس الناطقة باسم رئيس وزراء البهاما في تصريح نقلته قناة الحرة الامريكية اليوم السبت إنه من المتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة بشكل كبير.

وقد خيمت رائحة الموت على مناطق من جزيرة أباكو الكبرى في شمال جزر البهاما أمس الجمعة مع قيام فرق الإغاثة برفع أنقاض المنازل والبنايات بحثا عن الضحايا وهو بحث يتوقع أن يرفع بشكل حاد عدد القتلى من الإعصار دوريان.

واجتاح دوريان، وهو أقوى إعصار يضرب جزر البهاما على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى هذا الأسبوع ليسوي أحياء بأكملها بالأرض ويدمر البنية التحتية بما في ذلك مدارج هبوط الطائرات في المطار.

وما زال المئات، إن لم يكن الآلاف، مفقودين في البلاد التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة. ويقول مسؤولون إن عدد القتلى، سيرتفع بشدة على الأرجح مع العثور على مزيد من الجثث وسط الأنقاض والركام ومياه الفيضانات التي خلفها الإعصار.

ووصف بعض السكان عدد القتلى الذي أعلنته الحكومة في البداية بأنه استخفاف مأساوي بحجم الكارثة.

وتعرقل الأوضاع الفوضوية في أنحاء الجزر جهود الإغاثة، إذ تؤثر على الرحلات الجوية والبحرية.

وقالت كبيرة الأطباء في المستشفى العام الوحيد العامل في الجزر إن عدد القتلى سيكون "صادما" وإن الأمر سيتطلب شاحنات مبردة عملاقة لحفظ الجثث المتوقع العثور عليها، مشيرة إلى أن التعامل مع كل الوفيات سيستغرق أسابيع.

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