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إصابة 7 أشخاص في انفجار في سوق سلطان قدرات بالفلبين

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:19 ص
انفجار في الفلبين
انفجار في الفلبين
أ ش أ
أعلنت الشرطة الفلبينية، صباح اليوم السبت إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في انفجار وقع في سوق سلطان قدرات العمومي بجنوب الفلبين.

ونقلت صحيفة "دايلي تربيون" الفلبينية -على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته الشرطة - إن هناك شحنة ناسفة بدائية وضعت بجانب دراجة نارية في ساحة انتظار للدراجات.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار ولكن الجيش قال إن جماعة متشددة تعمل في مدينة إيسولان بإقليم سلطان قدرات من بين المشتبه بهم.

ويأتي أحدث تفجير مع زيادة حدة التوتر في جنوب الفلبين المضطرب بعد وقوع 3 حوادث خلال العام الأخير ، وقالت السلطات إنها كانت تفجيرات انتحارية لمتشددين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.

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