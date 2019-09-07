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رئيس الوزراء يصل محافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل إلى محافظة المنيا، حيث يقوم بجولة يتفقد خلالها عددا من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في القطاعات الخدمية.

ويتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة محور سمالوط على النيل بطول 24 كيلومترا، ويشمل تنفيذ 32 كوبري، و19 نفقًا

ويزور رئيس الوزراء كورنيش النيل بمدينة المنيا بعد عمليات التطوير، وشارع مصر، والذي يشمل طرح مشروعات للخريجين ومن المقرر ان يتفقد ايضا منطقة المنيا الصناعية ويفتتح مجمع الصناعات ومكتب خدمة المستثمرين .

كما سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا والقيادات التنفيذية ،لمناقشة مطالب والاحتياجات الخاصة بالمحافظة .

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