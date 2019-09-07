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مسئول إيراني: تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة على جدول أعمال طهران

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:18 ص
بهروز كمالوندي
بهروز كمالوندي
رويترز
قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، إن تطوير أنواع جديدة من أجهزة تخصيب اليورانيوم على جدول أعمال طهران، مضيفا أن إيران بدأت في ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي متقدمة.

وقال كمالوندي "لا نحتاج إلى ذلك في الوقت الراهن لكن تطوير أنواع جديدة من أجهزة الطرد المركزي على جدول أعمالنا".

وجاءت تصريحات كمالوندي في الوقت الذي أعلن فيه بالتفصيل عن الخطوات التي اتخذتها طهران لتقليص المزيد من التزاماتها ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كانت إيران قالت أمس الجمعة إنها اتخذت خطوة لتقليص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق ردا على الضغط المتزايد من قبل الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على طهران.

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