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مرأة

بـ خلخال وفستان قصير.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بـ إطلالة جذابة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:11 ص
زوجة عماد متعب
زوجة عماد متعب
هاجر هانئ
حرصت يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب، نجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات، بصورة جديدة لها.

تألقت يارا فى الصورة بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة وذو أكمام مكشوفة، وتميز التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود والأبيض.

وانتعلت زوجة عماد متعب، في إطلالتها حذاء كلاسيك أنيق ذا كعب عالى باللون الأسود، وتزينت بخلخال ذهبى اللون، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى منحتها إطلالة متكاملة.

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