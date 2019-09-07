ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحيفة إسبانية تختار تريزيجيه ضمن أفضل صفقة عربية في ميركاتو أوروبا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
القسم الرياضي
مازالت صفقة انتقال النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المنتقل حديثا إلي أستون فيلا خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادما من قاسم باشا التركي، تلقى أصداءها فى سوق الانتقالات الأوروبية.

واختارت صحيفة "أس" الإسبانية صفقة انتقال تريزيجيه، لصفوف أستون فيلا ضمن أبرز صفقات اللاعبين العرب فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة فى أوروبا.

وقالت إن تريزيجيه قدم أداء مميزا مع منتخب بلاده و مع الفرق التى لعب لها، لاسيما موسكرون البلجيكى وقاسم باشا التركى، لكنه دومًا كان بعيدًا عن أنظار فرق القمة.

وأضافت أن النجم المصرى حل جيد بالنسبة لأى مدير فنى، حيث يتمتع بمهارات فردية جيدة، كما أنه سريع بالكرة مما يعطيه أفضلية فى مركزه، حيث يلعب فى مركز الجناح الأيسر، بالإضافة إلى إجادته اللعب فى أكثر من مركز، منها الجناح الأيمن ولاعب الوسط المهاجم.

ترشيحاتنا

مدرب أحمال الأهلي السابق: خبرتي كلاعب كرة أفادتني كثيرا

حقيقة انقلاب سيارة حكيم

الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة

أحمد موسى: لولا الجيش المصري مكنش هيبقى فيه بلد.. فيديو

علاء نبيل: أرفض تولي حسن شحاتة تدريب المنتخب بهذا الشكل.. فيديو

السعودية تصدر بيانا بشأن الأزمة مع قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ خلخال وفستان قصير.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بـ إطلالة جذابة

بالدرهم وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير

بالأوف شولدر وبشرة برونزية.. شيرى عادل تستعرض أناقتها على أحد الشواطئ