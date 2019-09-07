صحيفة إسبانية تختار تريزيجيه ضمن أفضل صفقة عربية في ميركاتو أوروبا

مازالت صفقة انتقال النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المنتقل حديثا إلي أستون فيلا خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادما من قاسم باشا التركي، تلقى أصداءها فى سوق الانتقالات الأوروبية.





واختارت صحيفة "أس" الإسبانية صفقة انتقال تريزيجيه، لصفوف أستون فيلا ضمن أبرز صفقات اللاعبين العرب فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة فى أوروبا.





وقالت إن تريزيجيه قدم أداء مميزا مع منتخب بلاده و مع الفرق التى لعب لها، لاسيما موسكرون البلجيكى وقاسم باشا التركى، لكنه دومًا كان بعيدًا عن أنظار فرق القمة.



