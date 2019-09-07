ننتج مليارا و600 ألف طائر.. الفلاحين: حظر استيراد الدواجن أنقذ صناعتها

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين إن توجيهات القيادة السياسية بوقف استيراد المنتجات الداجنة أنقذ الإنتاج الداجني المحلي، لافتا الى ان قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد الدواجن، قرار صائب جاء في الوقت المناسب لينقذ سوق الدواجن المحلي من الانهيار وأسعد هذا القرار مزارعي الدواجن.



وأكد أبو صدام، انخفاص أسعار الدواجن كاد أن يعصف بصناعتها حيث انخفضت الأسعار بدرجة كبيرة لتصل الى حد الخسارة للمربين في ظل وصول الإنتاج المحلي إلى مليار و600 الف طائر، مع استمرار الاستيراد مما دعى لضرورة حظر الاستيراد، خاصة أننا دخلنا مرحلة الاكتفاء الذاتي ولا نحتاج إلى الاستيراد حاليا، وعلينا العمل على تنمية الثروة الداجنة محليا وتوفير الأعلاف بكميات وأسعار مناسبة دعما لمربي الدواجن.



وأشار أبو صدام إلى أن وصول مصر للاكتفاء الذاتي كان أملا تحقق بفضل جهود المخلصين من المسؤولين ومن المربين، لافتا الى أن الحفاظ على هذا الإنجاز وتنميته يحتاج الى جهود كبيرة ودعم لصغار مربي الدواجن الذين يمثلون أكثر من 70% من المنتجين على أن يكون الهدف القادم هو تصدير الفائض للخارج وتوفير الأمصال والأدوية ومستلزمات إنتاج الدواجن بأسعار مناسبة وكميات تغطي الاحتياجات.