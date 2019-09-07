بشرى لـ الصحفيين.. عربيتك بأقل تقسيط بنكي بضمان البدل

حصلت نقابة الصحفيين على اتفاق مع بنك الإسكان والتعمير على قروض سيارات بضمان بدل التدريب والتكنولوجيا



وأوضحت النقابة ، فى حالة دفع 35% من قيمة السيارة تصبح الفائدة 9.5% والسداد على 3 سنوات أو (10.5% من4 إلى 7 سنوات) ،وفى حالة سداد 45% من قيمة السيارة تصبح الفائدة 8.9 % على 3 سنوات أو (9.5 % على 5 سنوات) .



كما أوضحت ان الأوراق المطلوبة ، صورة بطاقة الرقم القومي ، وإيصال مرافق ، واستعلام عن عنوان السكن يقوم به البنك ، وخطاب بتحويل البدل من النقابة ، و مصاريف إدارية 2% من قيمة القرض.

