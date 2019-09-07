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أخبار البلد

بشرى لـ الصحفيين.. عربيتك بأقل تقسيط بنكي بضمان البدل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:16 م
الصحفيين تتفق مع
الصحفيين تتفق مع بنك الإسكان والتعمير على قروض سيارات بضمان
عبدالوكيل ابوالقاسم
حصلت نقابة الصحفيين على اتفاق مع بنك الإسكان والتعمير على قروض سيارات بضمان بدل التدريب والتكنولوجيا

وأوضحت النقابة ، فى حالة دفع 35% من قيمة السيارة تصبح الفائدة 9.5% والسداد على 3 سنوات أو (10.5% من4 إلى 7 سنوات) ،وفى حالة سداد 45% من قيمة السيارة تصبح الفائدة 8.9 % على 3 سنوات أو (9.5 % على 5 سنوات) .

كما أوضحت ان الأوراق المطلوبة ، صورة بطاقة الرقم القومي ، وإيصال مرافق ، واستعلام عن عنوان السكن يقوم به البنك ، وخطاب بتحويل البدل من النقابة ، و مصاريف إدارية 2% من قيمة القرض.

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