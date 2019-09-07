صدى البلد يكشف حقيقة تواجد محمد صلاح في التشكيلة المثالية لعام 2019

هنّأ مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي بتواجده في التشكيلة المثالية والمكونة من أفضل 11 لاعباً هذا العام والتي يكشف عنها الإتحاد الدولي لكرة القدم .





ونشر مجدي عبد الغني تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا: "سعدت جدا بتلقي خبر تواجد نجمنا صلاح ضمن القائمة النهائية لأفضل ١١ لاعباً في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين خالص التهنئة القلبية لمو صلاح ومبروك لمصر".





لكن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، في الاتحاد الدولي لكرة القدم ، قد أعلن عن القائمة المختصرة والتي تضم 55 لاعبًا في مختلف المراكز، والتي سيتم اختيار أفضل 11 لاعبا منها قوام التشكيلة المثالية لهذا العام في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي ، في مدينة ميلانو الإيطالية ، وقد يكون الأمر التبس عليه ليس إلا.



