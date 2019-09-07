بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي

نشرت الفنانة مريهان حسين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور " انستجرام" صورة جديدة من مسلسل قيد عائلي .
وظهرت مريهان بتوب ابيض بكتف مكشوف واكمام طويلة، وجيب ابيض ملابس بيضاء منقوشة بورد ابيض، واعتمدت مريهان مكياج مناسب لاطلالاتها .
وكانت تسريحة مريهان بسيطة والتقطت الصورة بطريقة جذابة، وهذه الصورة من مسلسل " قيد عائلي" وتبدأ الحلقات اليوم بداية المسلسل اليوم علي 8 مساءا انتاج فنون مصر تأليف محمد رجاء و ميشيل نبيل اخراج تامر حمزة
وظهرت مريهان بتوب ابيض بكتف مكشوف واكمام طويلة، وجيب ابيض ملابس بيضاء منقوشة بورد ابيض، واعتمدت مريهان مكياج مناسب لاطلالاتها .
وكانت تسريحة مريهان بسيطة والتقطت الصورة بطريقة جذابة، وهذه الصورة من مسلسل " قيد عائلي" وتبدأ الحلقات اليوم بداية المسلسل اليوم علي 8 مساءا انتاج فنون مصر تأليف محمد رجاء و ميشيل نبيل اخراج تامر حمزة