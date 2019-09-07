بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي

نشرت الفنانة مريهان حسين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور " انستجرام" صورة جديدة من مسلسل قيد عائلي .وظهرت مريهان بتوب ابيض بكتف مكشوف واكمام طويلة، وجيب ابيض ملابس بيضاء منقوشة بورد ابيض، واعتمدت مريهان مكياج مناسب لاطلالاتها .وكانت تسريحة مريهان بسيطة والتقطت الصورة بطريقة جذابة، وهذه الصورة من مسلسل " قيد عائلي" وتبدأ الحلقات اليوم بداية المسلسل اليوم علي 8 مساءا انتاج فنون مصر تأليف محمد رجاء و ميشيل نبيل اخراج تامر حمزة