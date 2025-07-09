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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لن نتوقف.. استمرار البحث عن ناجين في فيضانات تكساس

فيضانات تكساس
فيضانات تكساس
محمد على

مع استمرار البحث في تكساس اليوم، الأربعاء، عن أكثر من 160 شخصًا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين بعد أيام من انهيار جدار مائي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، لم يُكشف بعد عن الحجم الكامل للكارثة. 


وحذر المسئولون من إمكانية العثور على ضحايا مجهولي الهوية وسط أكوام الحطام الضخمة الممتدة لأميال.

وقال الحاكم جريج أبوت، خلال مؤتمر صحفي:"اعلموا هذا: لن نتوقف حتى يتم العثور على جميع المفقودين، واعلموا هذا أيضًا: من المرجح جدًا إضافة المزيد إلى تلك القائمة". 

وأضاف أبوت أن المسئولين يسعون جاهدين للحصول على مزيد من المعلومات حول من كانوا في منطقة هيل كانتري بالولاية خلال عطلة الرابع من يوليو.

تمتلئ الأراضي المنخفضة في مقاطعة كير على طول نهر جوادالوبي، حيث تم انتشال معظم ضحايا الفيضانات المفاجئة حتى الآن، بمخيمات الشباب وأماكن التخييم، بما في ذلك مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي مسيحي للفتيات يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، حيث توفي ما لا يقل عن 27 من المخيمات والمرشدات.

وصرح مسئولون أمس، الثلاثاء، بأنه لم يتم العثور على جثث خمسة من المخيمات ومرشد واحد حتى الآن.

وتشارك طواقم من الزوارق الهوائية والمروحيات والخيول، إلى جانب مئات المتطوعين، في واحدة من أكبر عمليات البحث في تاريخ تكساس.

وقال بوب هينسون، عالم الأرصاد الجوية في جامعة ييل كلايمت كونيكشنز، إن الفيضان المفاجئ هو الأشد فتكًا بين الفيضانات في الولايات المتحدة منذ فيضان وادي بيج تومسون في كولورادو في 31 يوليو 1976، والذي أودى بحياة 144 شخصًا.

يواجه المسئولون الحكوميون المسئولون عن تحديد أماكن الضحايا تساؤلات متزايدة حول الجهة المسئولة عن مراقبة الأحوال الجوية، والتحذير من تدفق مياه الفيضانات نحو المخيمات والمنازل.

ووعد أبوت بأن البحث عن الضحايا لن يتوقف حتى يتم العثور عليهم جميعًا. 

كما صرّح بأن الرئيس دونالد ترامب تعهد بتقديم أي إغاثة تحتاجها تكساس للتعافي.

ويعتزم ترامب زيارة الولاية يوم الجمعة.

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