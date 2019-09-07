الملعقة السحرية قبل النوم تحميك من الكوليسترول والقلب

ملعقة واحدة من العسل قبل النوم لها مفعول السحر فى علاج الكثير من الأمراض فهو يحارب السرطان وأمراض القلب والكوليسترول إليك أبرز فوائد تناول ملعقة واحدة من العسل قبل النوم.



يساعد تناول ملعقة من العسل على محاربة مرض السكر ويمكن للعسل خفض مستويات السكر في الدم فهو مزيج فريد من الفركتوز والجلوكوز.



كما أن العسل يحتوي على مستوى عالٍ من مركبات الفلافانويد ومضادات الأكسدة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان



ويساعد تناول ملعقة واحدة من العسل كمضادة للفطريات بالاضافة إلى علاج الأرق كما يساعد العسل فى علاج نزلات البرد وأمراض الحلق والأنف.



ويمكن لتناول ملعقة واحدة من العسل محاربة أمراض القلب فهو غنى بالبروتين والدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن وبعض المركبات العضوية النشطة مثل الكاروتينات والبوليفينول كما يعمل العسل على الحد من الكولسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد.